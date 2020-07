La Lazio è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto avanzato

Il club biancoceleste, in vista della prossima stagione, sarebbe alla ricerca di un attaccante capace di rimpolpare il pacchetto d’attacco. Un profilo con caratteristiche diverse da Immobile, Caicedo e Correa. Come riporta ITASportPress, Tare avrebbe messo gli occhi su Alfredo Morelos, attaccante colombiano in forza ai Rangers Glasgow.

El Bufalo Morelos: ecco chi è

Alfredo Josè Morelos Avilèz (soprannominato El Bufalo) è un attaccante moderno classe 1996. Cresciuto in patria tra le file dell’Indipendiente Medellin si trasferisce nel 2016 in Finlandia firmando con l’HJK. In due stagioni nella capitale finlandese sigla 46 goal in 62 partite. Nell’estate del 2017 approda nei Rangers, in tre stagioni con i The Gers mette a referto 77 reti in 137 presenze. Adesso sembrerebbe arrivata per lui l’ora di approdare in un top campionato europeo, sulle sue tracce ci sono molti club della Liga, della Premier League e della Serie A. La valutazione fatta dai Rangers si aggira attorno ai 20 milioni di euro.