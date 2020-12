Lazio, non solo Ricca per sostituire Lulic

Le condizioni del capitano biancoceleste sono incerte, Inzaghi chiede rinforzi per la corsia di sinistra

L’ultima gara disputata da Senad Lulic risale al 15 febbraio e con tre operazioni il bosniaco è fuori da quasi una anno. Un’assenza che sta pesando e per questo motivo Simone Inzaghi chiede rinforzi.

Quattro nomi sul taccuino

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i nomi sul taccuino di Igli Tare sono ben quattro. Tra questi c’è Darko Lazovic del Verona anche se non c’è stato ancora nulla di concreto. Poi, spunta quello di Cristiano Biraghi ma la Fiorentina vorrebbe intavolare una trattativa mettendo al centro il cartellino di Caicedo. L’altro osservato speciale è il classe 1999 del Lille, Domagoj Bradaric. Per la rosea, in pole c’è il sudamericano del Bruges, Federico Ricca. Il classe 1994 piace anche per la sua duttilità e il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro.