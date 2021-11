Calciomercato Lazio, rinforzo in arrivo per gennaio: anticipata la Roma

Vedat Muriqi prosegue a non convincere i tifosi laziali ma soprattutto Sarri. L’attaccante albanese classe 1994 nonostante sia l’unica alternativa ad Immobile continua a non ricevere il gradimento dell’allenatore toscano.

In queste ore in casa Lazio c’è stata un’improvvisa accelerazione da parte di Tare su un attaccante da regalare a Sarri in vista di gennaio, complice anche l’infortunio di Immobile con la Nazionale. Aspettando gennaio, Sarri in queste settimane starebbe provando la soluzione Pedro falso nueve in mancanza di Immobile e visto che Muriqi non convince a pieno il tecnico toscano.

Lazio, derby di mercato per Botheim

Con Muriqi sempre più vicino alla cessione, la dirigenza biancoceleste sta lavorando al suo sostituto. Piacciono infatti sia Botheim che tanto ha fatto impazzire i difensori della Roma con il suo Bodo Glimt, ma anche Sesko del Salisburgo, classe 2003.

L’attaccante norvegese, che quest’anno ha già realizzato 14 gol piace però anche alla Roma che in questi giorni ha già effettuato un sondaggio sul giocatore visto che Borja Mayoral tornerà al Real Madrid, da capire solo se a gennaio oppure a giugno quindi si potrebbe profilare un vero e proprio derby visto che per rapporto qualità-prezzo il giocatore sarebbe perfetto per entrambe le società.