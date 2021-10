Calciomercato Lazio, sondaggi per Romagnoli: il punto

Romagnoli: il possibile rinnovo con il Milan

Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto con il Milan, ma è incerto il suo futuro.

Non rientra tra i titolari di Pioli, davanti a lui ci sono infatti Kjaer e Tomori, che nonostante siano arrivati da poco tempo hanno conquistato il loro posto.

Se fino a poco fa società e calciatore non avevano trovato un accordo, ad oggi Romagnoli potrebbe essere vicino al rinnovo con il Milan, squadra che gli permetterebbe di competere per importanti traguardi.

Proprio per questo, il difensore classe ’95 si potrebbe rassegnare a cifre inferiori rispetto a quelle attuali (5 milioni l’anno). Tuttavia i rapporti con Raiola sono piuttosto tesi, quindi tutto è incerto.

Occhi puntati su Romagnoli dalla Lazio

Per il calciatore rossonero c’è un interesse da parte della Lazio. In questi giorni Lotito ha fatto delle timide avance e semplici sondaggi per il giocatore, che però sembrerebbe appunto prossimo al rinnovo con i rossoneri.

Romagnoli è da sempre tifoso laziale dichiarato e potrebbe arrivare nella squadra biancoceleste per fare coppia con Acerbi. Per ora si tratta di semplici ipotesi e seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

Calciomercato Lazio: ipotesi Kostic

Sempre sul fronte mercato per la Lazio un nome interessante rimane quello di Filip Kostic che in estate era stato fortemente voluto dalla società, senza risultati perché il calciatore è rimasto poi all’Eintracht Francoforte, dove è un giocatore decisivo.

I biancoazzurri sembrano ancora interessati al suo profilo e Sarri sembra volerlo fortemente. Il serbo sarebbe per la Lazio un’alternativa eccellente a Pedro e Felipe Anderson sulle fasce, ma all’occorrenza potrebbe anche agire da punta centrale in caso di assenza di Immobile.