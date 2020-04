Lazio, per l’attacco spunta Vlahovic

Calciomercato Lazio, obiettivo Vlahovic – Radiosei lancia la bomba di mercato, secondo la nota radio della capitale vicina all’ambiente biancoceleste, tra i nomi e gli obiettivi della Lazio per l’attacco va aggiunto anche quello di Dusan Vlahovic. In evidenza con la maglia della Fiorentina, è un profilo che piace molto alla dirigenza biancoceleste. Il club viola però lo considera incedibile e questo rende ostica l’operazione. Per ora è sul taccuino di Tare, in vista di un mercato che si preannuncia ricco di scambi e plusvalenze forzate, una trattativa che potrebbe decollare.