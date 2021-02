Lazio, Strakosha domani a Formello. Giorni decisivi per il futuro

Il portiere albanese torna a Roma dopo aver terminato il ciclo di fisioterapia a Monaco. Si discuterà anche del futuro

In serata Thomas Strakosha tornerà in Italia. L’albanese, dopo l’infortunio al ginocchio, ha concluso il ciclo di fisioterapia a cui si è sottoposto a Monaco. Come riferito da Radiosei, il portiere bincoceleste è atteso domani a Formello; Inzaghi valuterà insieme al suo staff se portarlo a San Siro per la sfida contro l’Inter in programma domenica sera. Per la gara contro i nerazzurri difficilemente verrà schierato, il titolare sarà ancora Reina.

Un ritorno in Italia che permetterà alla dirigenza e agli agenti del giocatore di parlare anche di futuro. La sua permanenza alla Lazio è incerta; il contratto scade nel 2022 e al momento non c’è una trattativa tra le parti. Possibile che l’albanese possa lasciare la Capitale nel mercato estivo e in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Sky Germania ecco che cosa ha detto sul Borussia Dortmund: “Un grande club, ha una squadra molto giovane e di talento e uno stadio incredibile. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Chi non sarebbe interessato a giocare in un club del genere? La Bundesliga è un campionato interessante, con buone squadre”.