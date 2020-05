Calciomercato Lazio Talles Magno nuovo obiettivo per l’attacco

Lazio, Siviglia e Bayer Leverkusen sono tra i club europei interessati all’attaccante brasiliano del Vasco de Gama, Talles Magno, secondo quanto riferito dai media nel paese sudamericano. Il calciatore è legato al club di Rio de Janeiro fino al 30 giugno 2021 e ha una clausola di acquisizione di 25 milioni di euro nel suo contratto, secondo quanto riportato dal portale di notizie Globo Esporte.

Calciomercato Lazio Talles Magno: la carriera

Talles Magno nonostante la giovanissima età ha già fatto 22 presenze in prima squadra e ha segnato due gol per il Vasco da quando è stato promosso dall’accademia giovanile del club lo scorso anno. È stato convocato 10 volte per la squadra under 17 del Brasile e ha segnato cinque gol. I media brasiliani avevano precedentemente riferito che il giovane di Rio aveva attirato l’interesse di Liverpool, Juventus, Roma e Benfica. Talles Magno Bacelar Martins, noto semplicemente come Talles o Talles Magno è nato a Rio de Janeiro il 26 giugno 2002 è un attaccante che può giocare sia da centravanti sia sulle corsie laterali. E’ dotato di un’ottima progressione palla al piede e di buona tecnica di base, viene paragonato al connazionale Gabriel Jesus.