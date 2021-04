Lazio, Tare guarda agli svincolati per rinforzare la difesa

Il dirigente della Lazio studia la lista svincolati per rinforzare la difesa. Ecco i nomi

Uno degli obiettivi di mercato in vista della prossima stagione è quello di rinforzare la difesa. Igli Tare al momento sta studiando diversi profili e, come riferito da cittaceleste, visiona anche alcuni calciatori in scadenza.

Tare non molla la presa per Maksmiovic. Il difensore serbo del Napoli non rinnoverà ma su di lui c’è da registrare anche l’interesse dell’Inter. Tornano di moda piste già sondate come Dragovic del Bayer Lerverkusen, Balbuena del West Ham e Mustafi dell’Arsenal. Ci sono anche giocatori che hanno ingaggi molto importanti come Sakho del Crystal Palace e quello di Thiago Silva del Chelsea.