Calciomercato Lazio, sfuma un obiettivo di Tare

Il ds albanse era sul classe 1995 da molto tempo ma alla fine ha rinnovato il contratto con il Wolverhampton

Niente Lazio per Leander Dendoncker. Il classe 1995 del Wolverhampton era tempo finito nel mirino del club biancoceleste ma nelle ultime ore il club della Premier League ha comunicato il rinnovo del contratto del belga fino al 2023. Con il tempo il difensore è diventato un giocatore importante per Nuno Espirito Santo e per questo motivo ha voluto blindarlo. Igli Tare seguiva il giocatore da tempo, l’ex Anderlecht nasce come difensore centrale ma può essere schierato anche come centrocampista. Una duttilità tattica che avrebbe fatto comodo a Simone Inzaghi.