In casa biancoceleste si cerca di fare il punto della situazione anche per il mercato in uscita

Come riferito da lazionews24, la Lazio sta pensando anche al mercato in uscita. Nella lista dei trasferimenti di Igli Tare ci sono ben 5 giocatori: Proto, Di Gennaro, Kiyine, Durmisi e Vavro. Al momento chi ha mercato è solo lo slovacco Denis Vavro; il giocatore è costato 10,5 milioni di euro ed è stato l’acquisto flop degli ultimi anni. Il suo nome era stato accostato al Bologna ma poi l’affare non si è concretizzato. L’ambizione di Vavro è quella di giocare in un club con la stessa ambizione della Lazio oppure tornare in Danimarca.

Proto cerca squadra

L’altro nome che al momento sembra avere mercato è Proto; il portiere belga probabilmente resterà nella Capitale fino a giugno e poi si libererà a costo zero. In patria lo rivogliono subito e non è da escludere che possa tornarci già a gennaio.