Lazio, il calciomercato non è finito: si studiano gli svincolati

La sessione di mercato si è chiusa da poco ma la lista svincolati appare essere molto invitante, anche per la Lazio. C’è anche un pupillo di Tare

La possibilità che la Lazio possa puntellare ancora la squadra è davvero bassa ma Igli Tare sta studiando l’invitante lista svincolati. Con un campionato così particolare, causa Covid e impegni ravvicinati, l’esigenza potrebbe nascere da un momento all’altro. La Lazio ha puntellato la difesa con l’arrivo di Musacchio, anche per via dell’infortunio alla caviglia di Luiz Felipe. ll reparto arretrato, però, resta ancora da monitorare.

Il nome che piace da tempo al dirigente laziale è quello di Ezequiel Garay. Un profilo seguito da molto tempo e come riferito da cittaceleste, la figura di Mendes (il suo agente) potrebbe agevolare il trasferimento nella Capitale. In caso di estrema necessità la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. Nella lista degli svincolati spiccano nomi illustri: Musa, Ramires, Pablo Piatti, Asamoah, Alex Texeira, Samir Nasri e l’ex Romulo. Tra gli attaccanti ci sono anche Diego Costa, Pato e Sturridge. Giocatori di alto profilo e che possono apportare un certo tasso di esperienza. La Lazio e Igli Tare osservano anche per il futuro.