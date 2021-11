Calciomercato Lazio, Tare vuole l’attaccante brasiliano

La Lazio pensa a Joao Pedro

La Lazio punta ad un vice Immobile di assoluta qualità, Tare ha messo gli occhi su Joao Pedro. Bocciato ormai definitivamente dal tecnico Sarri Muriqi, i biancocelesti si guardano intorno e cercano di inserirsi tra Cagliari e Joao Padro (che trattano il rinnovo) per assicurarsi l’attaccante brasiliano.

Joao Pedro ha dimostrato di esser attaccante di qualità, in terra sarda un momento non certo idilliaco, la Lazio studia la strategia migliore per tentare il colpo, l’affondo decisivo per regalare a Sarri il centravanti in grado di giocare con o al posto di Immobile,