Il rinforzo per la difesa della Lazio è Romagnoli

La Lazio cerca rinforzi per la difesa, il patron dei biancocelesti Lotito ha le idee chiare, assalto a Romagnoli. Il difensore del Milan, di fede biancoceleste, obiettivo numero 1 dei capitolini. Come afferma il Corriere dello Sport, Lotito avrebbe già offerto 3 mln al giocatore, il presidente biancoceleste ha fissato un nuovo incontro con l’entourage del calciatore tra 15 giorni per provare a chiudere la trattativa.