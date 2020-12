Dalla Spagna rilanciano: Lazio in pole per un argentino

In scadenza di contratto, il calciatore del Siviglia può arrivare nella Capitale a gennaio

E’ già tempo di mercato. Il 4 gennaio si apre la sessione estiva e la Lazio cerca rinforzi funzionali e che possono potenziare l’organico di Simone Inzaghi. Secondo quanto riferito da AS, torna ad essere insistente il nome di Franco Vazquez che in passato è già stato accostato ai colori biancocelesti. L’ex Palermo è ormai fuori dai piani tecnici del Siviglia e in questa stagione Lopetegui lo ha utilizzato con il contagocce. Il suo contratto scade a giugno 2021 e rappresenta un interessante opportunità di mercato per i biancocelsti. Da capire se Lotito affonderà il colpo già nei prossimi giorni oppure se lo vede come un possibile rinforzo solo per la prossima sessione di mercato estivo.