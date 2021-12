Calciomercato, Leonardo ne boccia cinque: quante occasioni per Inter e Juve

Tra poco meno di un mese riapriranno i battenti per il mercato di riparazione invernale, nel quale diverse squadre italiane potrebbero tuffarsi per cercare di colmare quelle lacune da sistemare per tentare di essere il più competitive possibile.

In questo senso la fonte di ispirazione principale proviene dalla Francia, più precisamente dal Paris Saint Germain; infatti diversi sono i giocatori che il direttore sportivo Leonardo avrebbe messo in vendita: Juventus e Inter sono alla finestra soprattutto per due giocatori che attualmente militano nella squadra francese, stiamo parlando di Mauro Icardi e Leandro Paredes.

L’attaccante argentino si trova chiuso dall’attacco stellare dei transalpini che possono contare su un tridente di livello mondiale composto da Neymar, Mbappè e Messi, a questo proposito l’ex attaccante dell’Inter vedrebbe di buon occhio un ritorno nel ‘Belpaese’ con la Juventus che non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti della punta e che potrebbe concretizzare il trasferimento forse già nel mercato invernale, a patto che il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi possa trovare un accordo che venga incontro alle possibilità economiche dei bianconeri, che in questo momento devono fare i conti con le spinose questioni legate al bilancio e dalle indagini sulle plusvalenze in corso.

Spostandosi a centrocampo, torna d’attualità il nome di un altro argentino: Leandro Paredes; il centrocampista della ‘seleccion’ sarebbe un colpo che Beppe Marotta potrebbe battere in casa Inter, soprattutto se, come sembra, Matias Vecino saluterà i nerazzurri lasciando quindi spazio e modo di agire sul mercato in maniera più appropriata al club della famiglia Zhang che comunque è seriamente interessata (così come la stessa Juventus) al calciatore ex Roma e che potrà trattare con la squadra allenata da Pochettino cercando di trovare una modalità adatta alla politica di contenimento costi dettata dalla dirigenza del ‘biscione’.

Un po’ più defilati ma sempre ben monitorati i nomi di Kurzawa, Kehrer e Rafinha che potrebbero rientrare negli affari legati a Icardi e Paredes magari tramite qualche scambio di giocatori che alla squadra parigina potrebbero interessare (Barella e De Ligt su tutti).