Calciomercato, Lovato e Rovella: è scontro totale tra Juve, Inter e Milan

Juventus, Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per accaparrarsi due giocatori italiani di prospettiva. Nel mirino dei top club di Serie A Matteo Lovato del Verona e Nicolò Rovella del Genoa

Le prestazioni dei due giovani giocatori hanno subito spinto i maggiori club delle Serie A ad osservarli con molta attenzione. La filosofia comune di Juventus, Inter e Milan è quella di pensare già al futuro acquistando giocatori di livello e anche italiani. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino c’è grande bagarre su Matteo Lovato, classe 2000 del Verona, e su Nicolò Rovella, classe 2001 del Genoa.

Per il difensore scaligero la situazione è molto complicata perché l’Hellas ha già blindato il giocatore fino al 2024 e per la cessione chiede una cifra molto alta. Meno difficile la situazione Rovella; il contratto del centrocampista del Genoa scade il prossimo 30 giugno e dunque ad anno nuovo i tre club potrebbero convincerlo a farlo firmare. In questo caso il Grifone perderebbe il classe 2001 a costo zero.