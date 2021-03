Tutto sulla trattativa tra il Manchester United e i Colchoneros

Calciomercato Manchester United

Il Manchester United sarebbe disposto a pagare 80 milioni di euro per ingaggiare Marcos Llorente, centrocampista dell’Atletico Madrid. La riporta il quotidiano spagnolo ‘As’. Il club potrebbe essere interessato all’offerta per rimpinguare le casse societarie per fronteggiare l’emergenza Covid che piano piano ha mandato le casse dei club europei in rosso.

Marcos Llorente