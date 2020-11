Calciomercato, Marcelo-Inter: la chiave è Alaba

Secondo quanto riportato da Todofichajes, l’Inter fa sul serio per Marcelo. I nerazzurri vogliono rinforzare la corsia di sinistra e per farlo stanno pensando al giocatore del Real Madrid. I rapporti tra i due club sono buoni ma il passaggio del brasiliano in maglia nerazzurra dipende da David Alaba. Il tedesco è in uscita dal Bayern Monaco e a gennaio protrebbe firmare un pre-contratto con i Blancos. Tutto questo sbloccherebbe il passaggio di Marcelo all’Inter. Il contratto del terzino scade nel 2022 e il Real Madrid vorrebbe vederlo già nella prossima sessione di mercato per circa 10-12 milioni di euro.