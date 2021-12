Calciomercato, Mihajlovic ha scelto lui per l’attacco

Bisogna ora trattare con la Fiorentina

Per un Bologna nono, a 24 punti (solamente a -1 da squadre più quotate come Roma e Lazio), molte cose stanno girando bene con Sinisa Mihajlovic che ha trovato la quadratura del cerchio per una squadra che sa attaccare compatta, ma anche difendersi in maniera molto più efficace che nelle passate stagioni. Il reparto offensivo rimane, però, una nota dolente per i felsinei che hanno segnato 23 gol (sono l’undicesimo attacco del campionato) e che hanno in Arnautovic e Barrow gli unici terminali produttivi (hanno rispettivamente segnato 6 e 5 gol).

Ecco perché l’allenatore rossoblu, secondo quanto riporta La Nazione di Firenze, ha esplicitamente chiesto alla dirigenza Kouame, attaccante di proprietà della Fiorentina ma che al momento è in prestito all’Anderlecht. L’ivoriano, che in viola non è mai riuscito a imporsi, sta faticando anche nel campionato belga dove al momento ha totalizzato 11 presenze con 3 reti segnate. E, in questo senso, il ritorno in Italia potrebbe rappresentare un toccasana per lui.