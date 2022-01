Calciomercato Milan, lunedì si sblocca il mercato

Per Tomori ci sarà almeno un mese di stop. Vista la situazione, e considerando le assenze pesante di Kessie, Bennacer, Pioli sta facendo davvero un capolavoro. Il noto giornalista Gianluca Di Marzio, durante la sua trasmissione su Sky Sport, ha rivelato che Maldini e Massari son pronti a fare investimenti.

In queste ore si è parlato di un ritorno di fiamma per Bremer perno del Torino. Affare per ora accantonato perché non sono semplici da portare a termine. Ecco le parole di Di Marzio: “Nonostante l’infortunio di Tomori, Maldini non si è fatto prendere dall’ansia. Ha le idee chiare. Farà un ultimo tentativo per Botman, anche se non è facile. Per il club francese non sarebbe una questione di prezzo. Il Milan ci proverà anche per Bremer, vorrebbe evitare l’asta estiva. I rossoneri un investimento importante in difesa lo faranno, pensavano di farlo in estate, ma magari lo anticiperanno vista la situazione. Lunedì il quadro sarà certamente più chiaro”.