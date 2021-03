Gigio Donnarumma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e dalla Spagna i rumors di un suo addio sono sempre più insistenti.

Il Milan deve blindare i suoi tre top player che hanno un contratto in scadenza a giugno 2021. Mancano pochi mesi alla decorrenza e le possibilità che Zlatan Ibrahimovic, Calhanoglu e Gigio Donnarumma possano salutare a parametro zero stanno diventando sempre più concrete.

Difficile pensare a un futuro senza loro però sino ad oggi, nonostante la società meneghina abbia imbastito delle trattative con il loro entourage per il prolungamento, l’accordo non è ancora stato raggiunto. Mentre per Ibrahimovic e Calhanoglu la firma sembra essere una formalità, e dunque cosa certa, lo stesso non si può dire su Gigio Donnarumma.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: la futura destinazione di Donnarumma

Il Manchester United sta pensando di cedere David De Gea durante la prossima sessione di calciomercato. Il club che più di tutti è interessato a lui è il PSG, ma Leonardo nel suo mirino continua a tenere anche Gigio Donnarumma.

L’indiscrezione è stata riportata da fichajes.com. Secondo il sito spagnolo il numero 99 rossonero rappresenterebbe il piano A sia per il Manchester United che per il PSG. Il forte interesse è anche dovuto al fatto che i due club potrebbero avere Donnarumma praticamente a zero.