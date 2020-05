Calciomercato Milan, affondo per Luka Jovic. Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Jovic | Il Milan, come d’altronde tutte le big d’Europa, in attesa della ripresa del campionato si sta muovendo sul mercato alla ricerca di profili interessanti che possano rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Per un Ibra che va c’è un Jovic che viene

L’interesse del Milan per l’attaccante serbo del Real Madrid è ormai noto a tutti. Luka Jovic (indiscrezione che abbiamo riportato noi di SportPaper in data 29/03), rappresenta la prima scelta dei rossoneri qualora non si dovesse raggiungere un accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, non ancora rientrato a Milano, continua ad allenarsi con l’Hammarby in Svezia. Dopo che tutti i campioni hanno fatto ritorno alla base la scelta di Zlatan di restare ancora nella sua patria ha destato non pochi sospetti ai tifosi rossoneri. D’altra parte la società meneghina sembra aver approvato la sua volontà. Ma cosa può celarsi dietro tutto ciò? Dopo l’addio di Boban e quello quasi verto di Maldini a fine stagione, Ibrahimovic potrebbe rifiutare la proposta di rinnovo e per non lasciar vacante quel posto Ivan Gazidis ha sondato la pista Luka Jovic.

Le richieste del Real Madrid

La stella serba, arrivata a Madrid la scorsa estate, non è stata in grado di replicare ciò che di buono ha fatto vedere in Bundesliga. Flop di mercato? Per il Real Madrid sì, ma per il Milan questa potrebbe rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Nonostante ci siano mille incognite attorno a lui, il ragazzo è giovane ed ha talento. Cerca un club che possa dargli fiducia e un posto da titolare e chi meglio del Milan può dargli queste garanzie? La trattativa non sarebbe difficile da mandare in porto, ma la società rossonera preferirebbe prelevare Jovic con un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a una somma che si aggirerebbe attorno ai 30 milioni (la metà dei soldi investiti dal Real Madrid l’estate scorsa). I Blancos vorrebbero ricavare qualcosa in più dalla sua cessione, ma tutto dipenderà dalla volontà di giocatore.