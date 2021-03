Calciomercato Milan, Maldini torna alla carica per l’ex Verona

Maldini non molla la presa per Sofyan Amrabat che già un anno fa era stato cercato dal Milan. Il classe 1996 potrebbe essere il prossimo rinforzo per il centrocampo rossonero

Il ritorno in Champions League spingerà la dirigenza rossonera a rinforzare ulteriormente la rosa. Nel momento in cui verranno risolte le questioni rinnovi di Donnarumma, Çalhanoğlu e Ibrahimovic il Milan potrà pensare anche al mercato in entrata. In quasi tutti i reparti verranno fatti dei ritocchi, anche a centrocampo. I punti fermi saranno sicuramente Franck Kessié e Ismäel Bennacer mentre Sandro Tonali deve proseguire il suo percorso di crescita. A gennaio è stato preso Soualiho Meïté; il francese è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto e i rossoneri hanno speso anche 8 milioni di euro per convincere i granata. Le prestazioni del classe 1994 non sono state memorabili e per questo motivo potrebbe tornare al Torino. Rade Krunic verrà ceduto e considerando la situazione numerica si avrà bisogno di rinforzi per rinfoltire il reparto.

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Amrabat

Come riferito da PianetaMilan, Maldini e Massara sono alla ricerca di un regista di spessore. In Via Aldo Rossi c’è un nome che avanza in maniera prepotente ed è quello di Sofyan Amrabat della Fiorentina. L’ex Verona era già stato cercando quando era in Veneto ma alla fine a spuntarla fu la Viola. In Toscana il marocchino non è riuscito ad esprimersi al meglio, soprattutto dopo le vicissitudine avute con Cesare Prandelli che lo ha messo fuori squadra. Il ritorno di Iachini potrebbe sicuramente permettergli di giocare con costanza, questo però potrebbe anche essere un assist per il Milan considerando che le pretese economiche si abbasseranno. Per il portale rossonero il prezzo del cartellino si avvicina ai 20 milioni di euro, cifra sicuramente non esagerata e alla portata. Ad un anno di distanza il nome di Amrabat torna ad essere accostato al Milan e Maldini non vuole farselo sfuggire nuovamente.