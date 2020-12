Milan, caccia al centrocampista: sul taccuino un ex Marsiglia

I rossoneri potrebbero intervenire sul mercato andando a rinforzare la mediana

Il mercato rossonero inizia a prendere forma. La priorità è il difensore ma considerando anche i continui problemi fisici dei centrocampisti si cercheranno rinforzi anche per la mediana. Secondo quanto riferito da PianetaMilan, sul taccuino di Maldini e Massara è finito il profilo di un ex Marsiglia: André Zambo Anguissa. Mediano molto fisico classe 1995 che in passato ha vestito anche la maglia del Villareal. Oggi è un punto chiave del Fulham e gli inglesi per la cessione chiedono almeno 20 milioni di euro. Il camerunense potrebbe trasferirsi in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.