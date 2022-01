Calciomercato Milan: assist dal difensore per chiudere la trattativa | No al Newcastle

Botman al Milan inizia ad essere più che una suggestione di mercato

Si infiamma l’asse Milano Lille. La notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport e da Calciomercato.com, può fare gongolare Paolo Maldini. Sven Botman, giocatore classe 2000 attualmente in forza ai Campioni di Francia, ha rifiutato la proposta contrattuale arrivatagli dal Newcastle. Il ventunenne è il sostituto ideale individuato dalla dirigenza rossonera in grado di non fare rimpiangere Simon Kjaer al tecnico Stefano Pioli. Il danese, come noto, sarà disponibile solo nella prossima stagione. I dirigenti milanisti hanno scandagliato a lungo il mercato per trovare una valida alternativa. La ricerca sembra essersi conclusa anche se c’è ancora un ostacolo da superare.

Le richieste dei transalpini sono considerate eccessive

Come riportato dall’articolo i francesi valutano il loro gioiello 30 milioni di euro. Maldini e Massara considerano questa cifra esorbitante. Il Milan ha intenzione di prelevare il difensore olandese in prestito oneroso con diritto di riscatto. La dirigenza potrebbe anche aprire all’ipotesi di un obbligo di riscatto, ma a condizioni che devono essere attentamente stabilite con il Lille. Nell’ambiente rossonero circola un certo ottimismo sulla possibile conclusione dell’affare. Tra le due società i rapporti sono ottimi come dimostrano le operazioni già concluse che hanno portato Leao e Maignan a Milanello. Le prossime settimane saranno decisive per l’eventuale fumata bianca.