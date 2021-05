Calciomercato, Atletico su De Paul

Rodrigo De Paul è uno dei giocatori della Serie A più richiesti sia tra le altre società di Serie A che in Europa. L’argentino non è passato inosservato in questi ultimi anni, ma questa stagione potrebbe essere pronto a fare il salto di qualità. Il Milan è la squadra che più ha mostrato interesse negli ultimi mesi, ma si sono accodate anche il Napoli e l’Inter. Mentre le italiane cercano di capire la strategia giusta, si inserisce anche l’Atletico Madrid.

Calciomercato, Rodrigo De Paul verso la Spagna

Il Napoli potrebbe aver abbandonato l’idea del centrocampista argentino in forza ai friulani dopo l’addio alla qualificazione alla prossima Champions League, così in corsa restavano soltanto Milan e Inter. Con l’Inter che ha difficoltà a quadrare i conti, i rossoneri erano in vantaggio sugli altri. Ma adesso l’operazione De Paul potrebbe complicarsi, in quanto i campioni di Spagna mettono nel mirino l’argentino dell’Udinese. A Udine è stata recapitata anche la prima offerta: 20 milioni più il cartellino di Nehuén Perez, difensore centrale argentino 21enne quest’anno in prestito al Granada. L’Udinese chiede una cifra più alta ma si tratta, le big italiane sono avvisate, meglio accelerare se non voglio farsi scappare il talentuoso giocatore.