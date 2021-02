Con il possibile ritorno nella massima competizione europea, i dirigenti rossoneri stanno cercando un attaccante che possa anche sostituire Ibrahimovic in caso di mancato rinnovo

Il possibile ritorno in Champions League e la questione contrattuale di Ibrahimovic che rimane al momento in stand-by, stanno spingendo i dirigenti rossoneri a pianificare il futuro. Tra le priorità c’è quella di trovare un attaccante. Come riferito d PianetaMilan, nella lista di Maldini e Massara compare il nome di Andrea Belotti. Il Gallo è un tifoso rossonero, il Torino valuta il suo cartellino 20-25 milioni di euro considerando anche che il suo contratto scade nel 2022.

Dalla Spagna, invece, hanno rilanciato un altro nome: Luka Jovic. Il classe 1997 è un pallini di Maldini che lo ha cercato più volte nelle scorse sessioni di mercato. Il serbo è di proprietà del Real Madrid ma in questo momento sta giocando con l’Eintracht Francoforte. Da quando è tornato in Germania, l’attaccante sta facendo intravedere cose importanti. Difficilmente il club tedesco lo riscatterà a fine stagione, a riferirlo è todofichajes.com. Il Milan è alla porta, i buoni rapporti con il Real Madrid potrebbero agevolare l’affare. Si potrebbe ragionare sulla formula di un prestito biennale con diritto di riscatto. Maldini e Massara ci proveranno, Jovic piace e non poco come erede di Ibrahimovic.