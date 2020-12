Milan, colpo a parametro zero per la difesa: è un ex Roma

La difesa rossonera è da rinforzare, spunta un nome nuovo. Ecco di chi si tratta

Il piano di mercato del Milan è molto chiaro. La priorità è quella di rinforzare la difesa e i nomi sono gli ormai noti Lovato del Verona, Kabak dello Schalke04 e Simakan dello Strasburgo. A questi, nelle ultime ore, si è aggiunto anche un ex Roma e Juventus: Medhi Benatia. A riferirlo è PianetaMilan che ha sottolineato anche la situazione contrattuale del marocchino. Il contratto con il Al-Duhail scade a gennaio e quindi il classe 1987 si libererebbe a costo zero. Benatia è richiesto anche in Turchia ma l’idea stuzzica e non poco la dirigenza rossonera. Rispetto ai soliti nomi, l’ex giocatore giallorosso porterebbe alla causa molta esperienza. Da capire adesso quali saranno le scelte di Maldini e Massara e dello stesso giocatore.