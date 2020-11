Il Milan vuole blindare Bennacer: il piano di Maldini

Tra nuovi acquisti e i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, il Milan pensa anche al futuro. Maldini vuole blindare il centrocampista algerino

Il Milan non ha mai avuto dubbi su Ismael Bennacer. Al momento della sottoscrizione, l’algerino firmò un contratto che lo lega attualmente ai rossoneri fino al 2024 e con una clausola rescissoria da €50M. Le prestazioni dell’ex Empoli hanno fatto gola ai top club europei tra cui Manchester City e PSG disposti a far follie pur di strapparlo ai rossoneri. Il Milan vuole tutelarsi, Paolo Maldini a fine stagione potrebbe pensare di ritoccare l’ingaggio ma anche di aumentare la clausola. A riferirlo è TuttoSport. Nell’ultima sessione di mercato l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia ha fatto credere che il classe 2000 fosse il sostituito ideale dell’algerino ma considerando le sue prestazioni al momento quest’ultimo non sembra avere rivali. Nonostante ciò, la permanenza al Milan non è così scontata ma le sue performance non possono di certo essere ignorate.