Milan, torna di moda una vecchio pallino del Sassuolo

I rossoneri con la qualificazione in Champions League possono tornare alla carica per un vecchio pallino

Il Milan sta lavorando per il mercato di gennaio ma pensa anche al futuro, soprattutto con la possibile qualificazione in Champions League. Come riferito da calciomercatoweb, in casa rossonera torna di moda il nome di Domenico Berardi. In questa stagione il calciatore del Sassuolo sembra essere tornato ai livelli di qualche anno fa tanto da guadagnarsi un posto in Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini. Il classe 1994 sogna l’Europeo e in questa stagione farà di tutto pur di convincere il CT. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno al Milan. Berardi già in passato era finito nel mirino dei rossoneri ma senza mai completare il trasferimento. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, Berardi potrebbe essere il regalo per Stefano Pioli considerando che il calciatore si adatta molto bene all’idea di calcio dell’allenatore rossonero. Ci sarà da lavorare con il Sassuolo, soprattutto per l’elevata cifra che potrebbe chiedere.