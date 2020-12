Milan, duello di mercato con la Juventus per un giocatore francese

I rossoneri hanno messo nel mirino un giocatore francese del Nantes. Anche i bianconeri seguono il giovane profilo



I dirigenti rossoneri sono a lavoro per regalare rinforzi a Stefano Pioli. L’urgenza è quella di puntellare la difesa e dopo l’infortunio di Kjaer ancora di più. I nomi caldi al momento sono quelli di Matteo Lovato del Verona e Ozan Kabak dello Schalke04. Non solo, il Milan sta valutando un’opportunità di mercato proveniente dalla Francia. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, infatti, Maldini e Massara stanno seguendo con molta attenzione Ludovic Blas del Nantes. Il classe 1997 è un trequartista francese in possesso di ottime qualità tecniche e al momento viene valutato appena €12M. Cifra accessibile per i rossoneri ma devono fare attenzione anche all’interesse da parte della Juventus. Possibilità di mercato che potrebbe essere colta già a gennaio.