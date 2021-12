Calciomercato Milan, scelto l’erede di Kjaer: affare alla Tomori

Il Lille valuta il difensore 30 milioni

Giovane (è un classe ’00, ha 21 anni), ma già con quasi 100 presenze all’attivo tra i grandi e una Ligue 1 conquistata lo scorso anno da assoluto protagonista: Sven Botman è uno dei giovani prospetti più interessanti del campionato francese che attira quindi le attenzioni di molti club in Europa. Tra questi c’è il Milan che sta puntando Botman da tempi non sospetti, ma che potrebbe decidere di affondare il colpo anche in considerazione del brutto infortunio di Simon Kjaer

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, le condizioni a cui questa trattativa potrebbe avvenire sono chiare: il Lille valuta Botman 30 milioni di euro, un prezzo a cui i rossoneri non intendono arrivare. Maldini sta quindi sondando il terreno per vedere se la squadra francese è disposta ad aprire al prestito del difensore.