Milan, Calhanoglu non rinnova: c’è un testa a testa per sostituirlo

Il discorso rinnovo del turco sta movimentando gli animi dei dirigenti rossoneri. Due nomi in pole per sostituirlo

Il rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu è una tematica calda ormai da molte settimane. Più passano i giorni e più sale la sensazione che alla fine il turco non rinnoverà il proprio contratto che scade a giugno 2020. La richiesta dell’agente Stipic è quella di un salario da 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra elevata motivata dalle eccellenti prestazioni del turco nel periodo post-lockdown. Il Milan, però, non vorrebbe accettare la richiesta poiché la considera troppo elevata. Come riferito da PianetaMilan, la sua partenza a gennaio sembra complicata considerando la stagione che sta disputando la squadra. Il rischio, quindi, è quello di perderlo a costo zero a giugno a meno che una società non decida di sborsare 25-30 milioni immediatamente. In quel caso Maldini e Massara dovranno trovare immediatamente un sostituto all’altezza.

Al momento, come riferito dal portale, i nomi sono due: quello di Dominik Szoboszlai del Salisburgo e quello di Isco del Real Madrid. Il primo profilo, stando alle ultime, non lascerà l’Austria a gennaio ma solamente nel mercato estivo. Discorso diverso per lo spagnolo che è fuori dai margini del progetto del Real Madrid. Per il trasferimento i Blancos chiedono 20 milioni di euro; cifra accettabile che verrebbe finanziata solamente con le cessione del turco nelle prossime settimane.