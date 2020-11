Milan, mercato in uscita: è fatta per la cessione di Castillejo

L’esterno spagnolo è fuori dai piani tecnico-tattici di Stefano Pioli. Il suo ritorno in Spagna è vicino

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, l’avventura in Italia di Samu Castillejo è già giunta ormai al termine. Con la maglia del Milan lo spagnolo ha totalizzato 75 presenze e messo a referto 7 gol e 11 assist. Numeri discreti, l’ex Villareal non ha mai concretamente lasciato il segno. Per questo motivo il Milan ha deciso di metterlo in vendita, alla porta c’è il Siviglia di Monchi. Con la partenza di Jesús Navas, l’ex DS della Roma ha individuato Castillejo come sostituto ideale. I buon rapporti con Paolo Maldini e Frederic Massara hanno spinto le parti a trovare un accordo per il trasferimento già a gennaio. Nelle casse del Milan andranno circa €12M, così facendo il Siviglia è riuscito a respingere il pressing di Atlético Madrid e Villarreal.