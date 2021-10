Calciomercato Milan, Castillejo torna in Spagna: scelto il sostituto

La prima operazione invernale del Milan potrebbe essere la cessione di Castillejo. Come riportano dalla Spagna i colleghi di Diaro As, l’esterno offensivo sarebbe vicino al Getafe. Il club spagnolo ha già provato in estate ad acquistare l’ex Villarreal, ma la trattativa con il Milan non è andata a buon fine. A gennaio le cose potrebbero andare in maniera diversa, anche perchè Castillejo non trovando spazio nell’undici titolare ha già espresso alla dirigenza rossonera il desiderio di partire per giocare con continuità.

Castillejo via e dentro Charles De Ketelaere. Secondo quanto riferisce ‘Sportitalia’ il classe 2001 è un obiettivo di mercato rossonero. De Ketelaere è molto duttile e può giocare da punta centrale, ma anche da trequartista ed esterno d’attacco.