Calciomercato Milan, che assist per Maldini: nuovo colpo dalla Liga

Dopo la sconfitta contro il Napoli che ha portato amaro in bocca e tante polemiche, il Milan di Pioli vuole ripartire nella gara contro l’Empoli che chiuderà il girone d’andata. Maldini sta pensando però anche al mercato con diversi rinforzi che potrebbero fare al caso di Pioli, come un centrocampista in mezzo al campo e un vice Brahim Diaz.

Il Milan che è alla ricerca di un’alternativa a Brahim Diaz per la trequarti starebbe pensando a Lucas Vazquez, in uscita dal Real Madrid. Il calciatore, ha collezionato 17 presenze fino ad ora con il club spagnolo che vuole 25 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, su cui c’è anche la Roma di Mourinho, ex allenatore delle Merengues.