Calciomercato Milan, colpo in saldo a centrocampo: sarà l’erede di Kessie?

Milan su Van de Beek, l’olandese non gioca in Inghilterra e i rossoneri ci pensano per gennaio

Donny Van de Beek è arrivato al Manchester United due estati fa per circa 40 milioni dall’Ajax, tuttavia non ha mai trovato continuità in campo e si trova ai margini del progetto tecnico della squadra di Solskjaer, in questa stagione ha giocato appena 141′ distribuiti in 3 presenze. All’olandese classe 1997 questa situazione sta stretta, vorrebbe, dunque, cambiare aria allontanandosi dai Red Devils, e quale migliore destinazione se non un altro diavolo? I rossoneri stanno pensando di investire subito sul centrocampista, poiché il suo valore di mercato si è dimezzato in questo periodo di inattività, ma non sono gli unici a tenere monitorato l’ex Ajax, Juventus, Roma ed Everton sono sulle sue tracce. Il Milan ha pensato a un’offerta di prestito con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni, un colpo a basso prezzo e alta ricompensa, perché Van de Beek è un ottimo centrocampista, capace di giocare sulla trequarti ma anche come mezz’ala, dotato di ottima tecnica soprattutto nei passaggi, soffre un po’ la fase difensiva e il ritmo del calcio inglese, ma in Serie A può sicuramente esprimere al meglio le sue doti offensive, il diavolo però dovrà sbrigarsi, per quella cifra fa gola a molti.