Calciomercato Milan, dalla Spagna sicuri: rinnova fino al 2024

Stefano Pioli e il Milan ancora insieme. Dalla Spagna i rumors sono incoraggianti e sembrano confermare le voci dei giorni scorsi. Difatti, secondo quanto riportato da TodoFichajes, la trattativa non andrà per le lunghe. L’agente dell’allenatore e la dirigenza rossonera si incontrerà a breve per annunciare il rinnovo fino al 30 giugno 2024 che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Il contratto di Pioli è in scadenza il prossimo 30 giugno così come quelli di Simone Kjaer, Kessie e Romagnoli. Al momento però a preoccupare il Diavolo è la situazione legata al Presidente. L’ex Atalanta infatti potrebbe lasciare la società a parametro zero.