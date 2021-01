Milan, sempre più difficile la permanenza di Dalot: un top club sul terzino

Arrivato in prestito secco dal Manchester United, Diogo Dalot al termine di questa stagione tornerà in Inghilterra ma potrebbe non rimanerci molto.

Diogo Dalot, 21 anni già nazionale under 21 portoghese, in questa stagione non ha convinto appieno i tifosi del Milan e la dirigenza ma la fiducia nella potenzialità del portoghese non manca. Arrivato a fine mercato come possibile titolare sulla fascia destra, il terzino ha faticato a trovare spazio in campionato con solo 7 partite di cui molte da subentrante, discorso diverso in Europa League dove ha collezionato 6 partite e 1 goal nel solo girone di qualificazione.

Inaspettatamente, dalla Spagna circolano diverse voci di un interesse concreto del Barcellona, come riportato dal Mundo Deportivo e da Todofichajes.com, sull’esterno portoghese ci sarebbero i blaugrana intenzionati ad offrire 11 milioni per portare il giocatore in catalogna. Attualmente al Barcellona non hanno convinto Sergino Dest, arrivato dall’Ajax quest’estate, e Sergi Roberto, ecco quindi che il Barcellona sta pensando ad un rinnovo della fascia destra per non ritrovarsi scoperto come in questa stagione.