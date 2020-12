Milan, fantasia belga per il centrocampo: Maldini prepara il colpo

La dirigenza rossonera si sta muovendo per regalare a Pioli dei rinforzi di qualità per il mercato di gennaio

Spunta un nome nuovo per il mercato di gennaio del Milan. Secondo quanto riportato da PianetaMilan, la dirigenza rossonera si sta muovendo per il classe 2001 Charles De Ketelaere. Il giovane giocatore del Brugge piace molto a Maldini e a gennaio cercherà di portarlo in Italia. Il belga è un trequartista molto tecnico e in possesso di molta qualità palla al piede. Il Milan vuole proseguire la politica sui giovani e De Ketelaere è considerato il profilo giusto in ottica futura. Il tentativo di portarlo in Italia ci sarà già gennaio; la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro e ha un contratto che scade nel 2023.