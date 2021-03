Calciomercato Milan, assalto spagnolo a Donnarumma

La questione contrattuale dell’estremo difensore del Milan attira le attenzioni dei top club. L’Atletico Madrid fiuta il colpo

La questione contrattuale di Gigio Donnarumma è ancora aperta. La trattativa con Mino Raiola, agente del calciatore, va avanti ormai da mesi e non si è ancora arrivati ad una conclusione. C’è distanza tra le parti; il Milan offre un salario più basso rispetto a quello che chiede il procuratore. L’impressione è che si tratterà ancora ad oltranza e che Raiola stia temporeggiando per diversi motivi. Probabilmente l’agente vuole comprendere quello che sarà il futuro del Milan in vista della prossima stagione. Il procuratore italiano spinge per farlo giocare in Champions League e fin quando non ci sarà la certezza aritmetica tutto questo potrebbe infierire sulla trattativa. Un’attesa anche un po’ strategica perché in questa maniera i top-club europei potrebbero presentarsi con un’offerta irrinunciabile e quindi difficile da pareggiare o da superare per il Milan. Il tempo, però, inizia ad essere sempre più limitato visto che il contratto scade il prossimo 30 giugno.



Milan, l’Atletico pensa a Donnarumma per il dopo Oblak

Come riferito dal portale spagnolo todofichajes, sul portiere del Milan non c’è solo il PSG. Infatti, si palesa anche l’interesse da parte dell’Atletico Madrid. Il gradimento nasce soprattutto tenendo presente quello che sarà il futuro di Jan Oblak. Il classe 1993 sloveno è finito nel mirino di due club di Premier League come il Chelsea e il Manchester United. Il suo futuro, al momento, sembra essere lontano da Madrid con i Blues che appaiono in pole. Andrea Berta, dirigente dell’Atletico Madrid, gode di ottimi rapporti con il Milan e secondo il portale spagnolo avrebbe già parlato con Paolo Maldini. Una telefonata informativa per capire la situazione e gli scenari della rinnovo. Nulla è ancora definito perché gli spagnoli affonderanno il colpo solo nel momento in cui Oblak lascerà l’Atletico Madrid. Dall’altra parte, invece, c’è Donnarumma che ha sempre giurato amore per il Milan ma al momento la firma sul nuovo contratto non è arrivata.