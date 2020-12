Milan, ghiotta occasione spagnola per Donnarumma: la situazione

Il portiere rossonero non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan

Più passano i giorni e più la situazione del rinnovo di Gigio Donnarumma diventa negativa. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021, Mino Raiola e il Milan non hanno ancora trovato un accordo. La possibilità di perderlo a zero inizia a diventare sempre più concreta, soprattutto se sul portiere piombano top club come il Barcellona. Stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’ la tentazione dei blaugrana di prenderlo a parametro zero è molto alta considerando anche che il Barça ha bisogno immediatamente di un nuovo portiere. Ter Stegen e Neto non convincono più e l’acquisto di Donnarumma permetterebbe anche di continuare quel processo di svecchiamento che è in atto a Barcellona.