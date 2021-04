In casa Milan si cerca di stringere i tempi per i rinnovi. Ibrahimovic verso la firma, offerta definitiva per Donnarumma

Il Milan si sta portando avanti da troppo tempo le questioni che vedono coinvolti i rinnovi di tre giocatori molto importanti: Gigio Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimvic. Per quanto riguarda i primi due giocatori, le parti trattano ad oltranza da moltissimi mesi ma non si è ancora giunti ad un accordo di massima. I giocatori vogliono restare al Milan ma gli agenti spingono per avere un salario molto alto anche in virtù dell’ultimo anno e mezzo che hanno visto assoluti protagonisti sia il portiere e sia il turco.

Per quanto riguarda l’estremo difensore in corso c’è un prolungato braccio di ferro tra i dirigenti e Mino Raiola, agente di Donnarumma. Il procuratore ha sempre chiesto un ingaggio da 10 milioni di euro per due anni mentre Paolo Maldini e Frederic Massara hanno giocato a ribasso tenendo conto anche della situazione economica del club. Secondo quanto riferito dal ‘CorSera’ i due dirigenti rossoneri hanno fatto l’ultima proposta a Raiola: 7 milioni di euro più uno di bonus fino al 2023. Il Milan è disposto ad attendere che la stagione finisca consapevole che non può arrivare alla cifra richiesta dall’agente del classe 1999.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo

Situazione differente, invece, per Zlatan Ibrahimovic. Come riferito da ‘calciomercato.com’ l’attaccante svedese rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri. Ibra firmerà un accordo che lo legherà al Milan fino al 2022 e andrà a percepire 7 milioni di euro più bonus facili da raggiungere legati sia al rendimento della squadra e sia quello personale. Il classe 1981 vuole ancra scrivere pagine di storia con il club di Via Aldo Rossi; sono 129 le presenze totalizzate con la maglia del Milan e 84 i gol segnati. Chissà quali saranno i prossimi obiettivi che l’attaccante si prefisserà ma ancora una volta Ibra ha dimostrato l’amore verso questi colori.

