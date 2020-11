Calciomercato, effetto domino in vista: coinvolto Donnarumma

Il portiere rossonero sta trattando il rinnovo contrattuale con il Milan ma l’accordo tarda ad arrivare

Come riportato da Don Balon Gigio Donnarumma, attraverso il suo procuratore Mino Raiola, comunicherà il rifiuto dell’ultima offerta presentata dal Milan per il rinnovo contrattuale. Il tempo stringe e in caso di mancato accordo il classe 1999 sarà libero di accordarsi con un nuovo club già a gennaio. Per la fonte spagnolo il PSG di Tuchel è in pole per il numero uno rossonero, per il tecnico tedesco rappresenta la prima scelta. Con l’arrivo dell’estremo difensore della Nazionale italiana, Keylor Navas potrebbe quindi lasciare quindi la capitale francese e approdare in Serie A. La Juventus è una destinazione gradita considerando anche che ritroverebbe Cristiano Ronaldo; i due hanno giocato insieme al Real Madrid e il portoghese potrebbe convincere sia la società e sia lo stesso Navas. Per il PSG resta da sciogliere il nodo ingaggio ma l’obiettivo è quello di prenderlo a parametro zero.