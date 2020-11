Milan, rinnovo Donnarumma: parti vicine, accordo ad un passo

Sta per finire la telenovela Donnarumma con il portiere che dovrebbe firmare a breve il rinnovo contrattule

Alla fine il Milan ha scelto Gigio Donnarumma e non Hakan Çalhanoğlu. La dirigenza rossonera, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, alla fine ha deciso di investire sul portiere della Nazionale. Il club è disposto ad accettare i vincoli del procuratore Mino Raiola che ha chiesto alla dirigenza di costruire una squadra che in breve tempo possa tornare competitiva a lottare per lo scudetto e quindi a giocare anche in Champions League. Donnarumma firmerà un accordo da €7M netti a stagione, resta vivo il nodo della clausola rescissoria. Raiola vorrebbe avere garanzie e quindi chiede che possa essere inserita, il club invece al momento non sembra intenzionata ad accettare le richieste dell’agente.