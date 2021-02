Milan, Donnaumma: Raiola ha un obiettivo, rinnovo lontano?

La trattativa tra le parti va avanti ma l’agente del giocatore pretende i 10 milioni di euro come ingaggio

Nella giornata di ieri, Mino Raiola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul futuro del suo assistito Donnarumma: “Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E così sarà per sempre”. La firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata, le parti hanno le idee chiare e sono ferme sulle rispettive posizioni. L’offerta del Milan è di 7,5 milioni a stagione fino al 2026, Maldini e Massara ritengono che la cifra e la durata sia congrua e giusta.

Dall’altra parte Mino Raiola, come riferito da La Gazzetta dello Sport, chiede 10 milioni di euro. L’obiettivo è quello di rendere il classe 1999 tra i portieri più pagati al mondo. Donnarumma salirebbe sul podio, davanti ci sarebbero solamente De Gea e Oblak. L’italiano guadagnerebbe più dello stesso Neuer considerndo che il tedesco percepisce 9,5 milioni di euro.

Oltre al lato economico c’è la questione della durata da risolvere. Il procuratore chiede il rinnovo per un altro anno, mentre il Milan vuole tutelarsi almeno fino al 2024. La trattativa sta entrando sempre di più nel vivo, il Milan ha un politica ben precisa sugli ingaggi e la proposta fatta a Donnarumma va oltre ogni aspettativa. Sono giorni decisi ma adesso ci si aspetta molto dal portiere che ha sempre ribadito il suo amore per i colori rossoneri.