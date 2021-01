Il Milan si gode la classifica e si rinforza, due pedine in arrivo

Il Milan pronto a regalarsi un doppio colpo di mercato, si tratta per Mandzukic e Tomori. L’attaccante ex Juve ha dato la disponibilità al trasferimento in rossonero, i dirigenti milanisti prendono tempo, l’obiettivo è valutare i pro e i contro dell’operazione. Da valutare inoltre le condizioni fisiche del calciatore. Per la difesa si punta forte su Tomori, il Chelsea fa muro ma i rossoneri contano di strappare il si dei londinesi e regalare a Pioli il talentuoso classe ’97. Doppia operazione di mercato per tentare l’assalto allo scudetto.