Milan, il punto della situazione sul mercato in uscita

La dirigenza rossonera si muove anche per sfoltire la rosa. Ecco la situazione

Il mercato in entrata del Milan passa anche e soprattutto dalla cessioni. Maldini e Massara stanno lavorando per rinforzare la difesa; Simakan dello Strasburgo è in pole e il francese potrebbe essere finanziato con l’uscita di uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio. Quest’ultimo ha mercato in Spagna e quindi potrebbe fare ritorno nella Liga. Anche Samu Castillejo non sembra più rientrare nei piani tattici di Pioli e della società; le prestazioni di Alexis Saelemaekers hanno sorpreso e convinto tutti tanto da scavalcare nelle gerarchie il giocatore spagnolo. Il Milan vuole concretizzare gli acquisti di Florian Thauvin del Marsiglia e di Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Con l’arrivo di uno dei due per Castillejo non ci sarebbe più spazio. Anche per lui è possibile il ritorno in patria.