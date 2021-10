Calciomercato Milan, due bomber per l’attacco: uno lo manda Ibra

Andrea Belotti avrebbe già un pre-accordo informale con il Milan. Il Gallo, arriverà quasi sicuramente a giugno a parametro zero, non prima. Questo perché il capitano granata, molto riconoscente al suo attuale club, avrebbe stretto un patto di ferro con il tecnico Juric per aiutare la squadra fino al termine della stagione. La testimonianza le parole del mister: “Il Gallo non si muove a gennaio, ma non credo rinnoverà il suo contratto”.

Secondo quanto riferito dal quotidiano svedese Aftonbladet, il Milan è sulle orme di Jordan Larsson, centravanti classe 1997 di proprietà dello Spartak Mosca. Il giocatore, sotto contratto con il club russo fino al 30 giugno 2023, non ha infatti intenzione di rinnovare il proprio contratto e Ibra lo avrebbe segnalato a Maldini. Data la scadenza vicina del suo contratto, i rossoneri potrebbero acquistarlo per una somma di poco inferiore ai 10 milioni di euro.