Il Milan non arresta la corsa per il calciomercato. Nelle ultime settimane si intensifica il pressing per due attaccanti: Belotti e Vlahovic.

Calciomercato Milan

Il Milan continua a muoversi sul mercato che a fine stagione vedrà ingranare la marcia sempre di più. Intanto si continua ad inserire in lista i soggetti migliori per rinforzare la rosa a Stefano Pioli. Negli ultimi giorni gli obiettivi della dirigenza sembrano soprattutto due: Dusan Vlahovic e Andrea Belotti. Una vera e propria armata in fase di attacco.

Calciomercato Milan, due obiettivi: Vlahovic e Belotti

Il Milan ha messo gli occhi già da mesi su Dusan Vlahovic della Fiorentina, il cui valore sembra aumentare sempre di più nell’ultimo periodo, passando dai 40 milioni del mese scorso ai 50 milioni di euro, oggi. Ma Maldini e Massara non si fermano, hanno puntato anche un altro attaccante italiano per la prossima sessione di calciomercato.

Alla dirigenza rossonera, non da oggi, ma già da un bel po’ piace e segue anche il profilo di Andrea Belotti, centravanti del Torino. Il “Gallo”, capitano dei granata però, è un’operazione per niente facile da portare a termine, visto che il Torino chiederebbe non meno di 35 milioni. Il Milan proverà a cercare la giusta intesa e portare via l’attaccante prima che sia un’altra squadra a farlo. Nelle ultime settimane si è inserita anche la Roma che con l’arrivo di Mourinho ha intensificato il pressing. In ogni caso se ne riparlerà certamente al termine dell’attuale stagione, anche per capire se ci sarà la qualificazione alla prossima Champions League o no.